تداول 13 ألف طن بضائع و615 شاحنة في مواني البحر الأحمر

كشف المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، عن وجود 7 سفن على أرصفة مواني الهيئة، فضلا عن تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و615 شاحنة و516 سيارة، وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، و316 شاحنة و488 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، و299 شاحنة و28 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية، فيما استقبل الميناء أمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية، وغادرت العبارة أمل، كما شهد ميناء نويبع تداول 1900 طن بضائع و185 شاحنة من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفن الثلاث وهي «آيلة، بريدج، وسينا».

واستقبل ميناء بورتوفيق اليوم السفينة ALHUSSEN على متنها 360 سيارة بوزن 720 طن قادمة من جدة، بينما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 950 راكبا بموانيها.