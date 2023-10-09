طرحت وزارة الكهرباء في وقت سابق العدادات مسبقة الدفع عن طريق كارت الشحن، للحد من حالات سرقة التيار الكهربائي، وتفادي أخطاء الفواتير، الأمر الذي جعل هناك اهتماما كبيرا بسعر عداد الكهرباء الكارت والأوراق المطلوبة للتقديم كاش أو تقسيط.

«الوطن» تجيب خلال السطور التالية، عن سعر عداد الكهرباء الكارت والأوراق المطلوبة للتقديم كاش أو تقسيط، وفقًا لما حدده قسم الاشتراكات في الشؤون التجارية بهندسة كهرباء بدر، بقطاع السادات عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

سعر عداد الكهرباء الكارت والأوراق المطلوبة

جاء سعر عداد الكهرباء الكارت 2023، وفق وزارة الكهرباء كما يلي:

1- سعر عداد الكهرباء الكارت 2023، الأحادي للشقة 1050 جنيها، إضافة لـ100 جنيه شحن داخل الكارت، وعلى المتقدم أن يدفع 285 جنيها للضريبة والرسوم.

2- عداد الكهرباء 2023، الثنائي للشقة مبلغ 1700 جنيه مع ضريبة بـ285 جنيها، وشحن الكارت 100 جنيه.

3- الكارت المحول 1935 جنيها، داخل شحن 100 جنيه، ودفع ضريبة لتشمل 285 جنيها.

الأوراق المطلوبة

1- صورة البطاقة الشخصية للمشترك.

2- إرفاق صورة معتمدة من ملكية المبني أو الشقة أو الوحدة التجارية.

3- تقديم صورة من مقايسات العداد، وإرفاق الموافقة من الحي بأن هذه الوحدة قانونية.

4- تقديم الملف الضريبي حالة أن الوحدة تجارية.

5- إرفاق صورة من فاتورة الكهرباء أو إيصال الكهرباء أو المياه.