ما هو العداد المؤقت وما هي حالات تركيبه؟.. الكهرباء توضح

يسعى العديد من المواطنين لتركيب عداد الكهرباء الكودي، لكنه قد يستغرق بعض الوقت لحين الانتهاء من تركيبه، وبالتالي يلجئون إلى تركيب العداد المؤقت.

وخلال السطور التالية توضح «الوطن» شروط تركيب العداد المؤقت، وأيضا الخطوات والمستندات لتقدم تركيب عداد كودي، في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

حالتان لتركيب العداد المؤقت

وأشارت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن العداد المؤقت يتم تركيبه بشكل غير مستمر في حالتين:

الأولى: حالة تقنين الوضع القانوني للمبنى السكني المحدد، حسب قانون التصالح، وصدور شهادة بالتوفيق القانوني من الجهة المختصة في ذلك، بعدها استبداله بالعداد القانوني.

الثانية: حالة تنفيذ قرار إزالة لمبنى المخالف الصادرة من الجهات المختصة وبناء على ذلك يتم رفع العداد الكودي.

خطوات التقدم بطلب عداد كهرباء كودي

كما كشفت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء عن خطوات التقدم لطلب العداد الكودي، وهي:

1- يقوم المشترك بالدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر.

2- يقوم المشترك باختيار خدمة طلب تركيب عداد كودي.

3- يتم استكمال البيانات المطلوبة، التأكد على صحة البيانات.

4- صورة من بطاقة الرقم القومي للمشترك.

5- التأكد على إرسال الطلب.