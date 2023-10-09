رئيس «أمن قومي النواب»: تزوير التوكيلات جريمة بشعة في حق الشعب

أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ردًا على إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على 8 أشخاص، بحوزتهم توكيلات مزورة لمرشح رئاسي، أنه أمر مرفوض تمامًا، وفعل لا يمكن قبوله في حق مرشح لرئاسة الجمهورية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المرشح الذي يقوم بمثل هذه الأفعال لا نثق به، ويجب على الهيئة الوطنية للانتخابات رفض ترشحه لتزوير التوكيلات: «المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالتزوير أمر مرفوض وغير مقبول».

رئيس لجنة الدفاع: «التزوير جريمة مُخلة بالشرف»

واعتبر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن التزوير جريمة مُخلة بالشرف: «لما حد يزور وهو بيقدم أوراق ترشحه ويكون رئيس جمهورية، إلى أي حد نثق فيه، كل اللي عمل كده سواء المرشح أو الأشخاص اللي شاركوا، يجب أن يطبق عليه القانون وأن يُقدم للمحاكمة، وأن ينل جزاؤه، هي جريمة بشعة في حق الشعب المصري».

قوات الأمن تلقي القبض على 8 أشخاص بحوزتهم توكيلات مزورة

وألقت قوات الأمن القبض على 8 أشخاص في نطاق محافظات «الإسكندرية، والجيزة والفيوم والسويس، أثناء تحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنَّها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري.