فرص عمل في القاهرة والغربية برواتب مجزية.. اعرف الشروط وكيفية التقديم

أعلنت إحدى الشركات الخاصة، العاملة في مجال المقاولات، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، وذلك برواتب مجزية.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، تفاصيل الوظائف الشاغرة، وشروط وكيفية التقديم.

الوظائف الشاغرة

- مهندس تخطيط أول.

شروط التقديم

- بكالوريوس هندسة مدنية.

- خبرة عمل من 5 إلى 7 سنوات.

- مهندس مراقبة تكاليف أول.

مقر العمل

التجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

كيفية التقديم على الوظائف

أوضحت الشركة، أن الراغبين في التقديم للوظائف عليهم إرسال السيرة الذاتية المحدثة إلى الإيميل التالي hr@ssti-consulting.com، مع ذكر المسمى الوظيفي في موضوع البريد الإلكتروني.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزاره الشباب والرياضة، بالتعاون مع ميكروسوفت ومؤسسة «كير للتنمية»، ومن خلال مبادرة توظيف مصر، عن تنظيم يوم مفتوح للتوظيف لإحدى الشركات الخاصة يوم الأحد المقبل.

وأعلنت الشركة،عن حاجتها لعدد من مندوبين المبيعات بالمحافظات، وفقا للضوابط التالية:

أماكن العمل

- المحلة

- كفر الزيات

- طنطا

- مدينة بسيون

- مدينة زفتي

- مدينة قطور

- شبين الكوم

- بركة السبع

الحقوق والمميزات

- رواتب مجزية وعمولة

-تأمين طبي واجتماعي

- إجازات سنوية

شروط التقديم للوظائف

- موهل عال أو متوسط

- السن لا يزيد عن 35 عاما

- خبرة وبدون خبرة

كيفية التقديم

أوضحت وزارة الشباب والرياضة، أن الراغبين في التقديم على الوظائف عليهم ملء الاستمارة التالية https://forms.office.com/r/kJA21uSemF

موعد ومقر انعقاد اليوم التوظيفي

يُعقد اليوم التوظيفي يوم الأحد المقبل، الموافق 15 أكتوبر الجاري، من الساعة 10صباحا إلى الساعة 3 مساء، بمقر الشركة، في برج الفيروز، بشارع عثمان محمد، في مدينة طنطا بمحافظة الغربية.