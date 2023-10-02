«حكاية وطن» يستعرض جهود «الهجرة» في الحفاظ على هوية المصريين بالخارج

استعرض كتاب «حكاية وطن»، الذي أعده مجلس الوزراء تزامنًا مع انعقاد مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي انطلقت فعالياته السبت الماضي، وتنتهى فعالياته اليوم الاثنين الموافق 2 أكتوبر، جهود وزارة الهجرة للحفاظ على الهوية المصرية لأبناء المصريين بالخارج ، والتي جاءت كالتالي:

«حكاية وطن» يستعرض جهود «الهجرة» للحفاظ على هوية المصريين بالخارج

- 64 برنامجا تثقيفيا تم تنفيذها لتوعية أبناء المصريين بالخارج بمفهوم الأمن القومي.

- 55 نشاطا مجتمعيا تم تنفيذه لتوعية أبناء المصريين بالخارج بمفهوم الأمن القومي.

- 15 معسكرا تم تنفيذها لتعميق الهوية المصرية لأبناء المصريين بالخارج، وتعليمهم اللغة العربية ضمن المبادرة الرئاسية (اتكلم عربي).

- 38 زيارة إفتراضية تم إتاحتها للتوعية بمجموعة من أبرز المواقع الأثرية المصرية وتنظيم ورش تدريبية مختلفة ضمن مبادرة (شباب المصريين الدارسين بالخارج).

- 51 منتدى حواري ومنصة تفاعل اجتماعيـ تم إقامتها بهدف التواصل مع المصريين بالخارج، وذلك بمشاركة 25 مليون متابع ومشارك على صفحات التواصل الاجتماعي للوزارة.

ويذكر أن مبادرة «اتكلم عربي» تعد من أهم المبادرات التى أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الحفاظ على الهوية المصرية لأبناء المصريين بالخارج، خاصة الجيلين الثاني والثالث، وقد أطلقت الوزارة المرحلة الثانية من المبادرة تحت عنوان «جذورنا المصرية»، نظرا لنجاح المبادرة فى الوصول إلى عدد كبير من أبناء المصريين بالدول المضيفة المختلفة.