إنجازات 10 سنوات.. تنفيذ 2228 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي بالمدن والقرى

أولت الدولة المصرية خلال السنوات التسع الماضية اهتمامًا بالغًا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي؛ وهو حق صيل أكده الدستور المصري لعام 2014 في المادة 79، إذ نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكافٍ وماء نظيف.

الخطة القومية لإدارة الموارد المالية تبلغ 50 مليار دولار

وذكرت الحكومة، في الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّه تأسيسًا لما سبق، وضعت مصر الخطة القومية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037، بتكلفة تقديرية مبدئية 50 مليار دولار أمريكي، وقد تتضاعف هذه التكلفة نتيجة لمعدلات التنفيذ الحالية.

وأوضح الكتاب أنه بالإضافة إلى ذلك ركزت سياسات الدولة بشكل كبير على الوصول بخدمات مياه الشرب كمًا وكيفًا إلى نسبة 100%، وضمان توقف نظام المناوبات، وتوجيه الاستثمارات إلى تحسين جودة المياه في بعض المناطق المعتمدة على الآبار الجوفية، والوصول بنسبة تغطية الصرف الصحي إلى 95% في المدن و50% في القرى، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات المستقبلية والزيادات السكانية المتوقعة.

تنفيذ 2228 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي

وأفاد الكتاب أنه منذ عام 2014 وحتى عام 2023، تم الانتهاء من تنفيذ 2228 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي بالمدن والمناطق الريفية، حيث تم تنفيذ/ جاري تنفيذ نحو 554 مشروعًا لمياه الشرب بتكلفة بلغت 138.1 مليار جنيه، وتم تنفيذ/جاري تنفيذ 1674 مشروعًا للصرف الصحي بتكلفة بلغت 176.4 مليار جنيه.