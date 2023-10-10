إنجازات 10 سنوات.. مصر تتوسع في مشروعات تنقية المياه

تفي الدولة المصرية دائما بالتزاماتها تجاه المجتمع، وتسعى نحو الارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال العمل على كافة محاور منظومة مياه الشرب، إما برفع نسبة التغطية للمناطق الجديدة والمحرومة، أو السعي إلى العدالة في توزيع شبكات المياه وتفعيل نظم المراقبة.

التوسع في إنشاء المحطات السطحية لتنقية المياه

وذكرت الحكومة، في الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّه نتيجة لتوجه الدولة نحو إعادة هيكلة قطاع مياه الشرب، بما يكفل إنجاز الأهداف الاستراتيجية المرجو تنفيذها لصالح المواطنين، قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال العشر سنوات الماضية، بالتوسع في إنشاء المحطات السطحية لتنقية المياه ليصل عددها إلى 1089 محطة خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 1039 محطة خلال العام المالي 2015/2016 وبلغت الطاقة الإنتاجية لتلك المحطات نحو 21.8 مليون متر مكعب في اليوم والطاقة التصميمية لها 28.4 مليون متر مكعب في اليوم وذلك خلال العام المالي 2021/2022، وبلغت أطوال شبكات المياه نحو 162.2 ألف كيلومتر خلال العام المالي /2021 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي قد انتهت خلال الفترة من عام 2020 حتى عام 2022 من تنفيذ عدد 72 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 5.9 مليارات جنيه.