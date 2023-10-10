منية النصر بالدقهلية تستعد لموسم الشتاء بتطهير صفايات الأمطار

عقد محمد عبد الباقي، رئيس مجلس مدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، اجتماعا طارئا مع نواب المركز ورؤساء الوحدات المحلية القروية ورؤساء القطاعات الحكومية المختلفة، لمناقشة بعض الملفات.

وأكد رئيس مجلس مدينة منية النصر، خلال الاجتماع، الالتزام بالمرور على كل المباني بنطاق المركز، للتأكد من توافر شروط السلامة بالمباني الحكومية، والتأكد من حسن سير العمل وانتظامه وتواجد الجميع لخدمة المواطن، وطالب بضرورة الاخلاص في العمل والتواجد الفعال لخدمة المواطن، وتلقي شكاوى المواطنين وحسن معاملتهم، وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن.

الاستعداد الكامل لموسم الشتاء

وشدد «عبد الباقي»، في بيان، على التنسيق الكامل بين كل القطاعات الحكومية المختلفة والإدارات، والاستعداد الكامل لموسم الشتاء وهطول الأمطار، بتطهير وتسليك صفايات الأمطار ومطابق الصرف الصحي في كل المناطق، للتأكد من جاهزيتها لصرف مياه الأمطار المحتملة خلال فصل الشتاء، ومنع تراكم مياه الأمطار بالشوارع.

وأكد رئيس المركز، رفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة لمناسيب الترع والمصارف، والتأكد من إنتظام عمليات الرفع والصرف بكامل طاقتها.