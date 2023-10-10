متى يبدأ فصل الشتاء 2023.. «الأرصاد» توضح

بعد مرور نحو 3 أسابيع فقط من فصل الخريف، تسود أجواء خريفية ومائلة للبرودة خلال ساعات الليل المتاخرة وحتى ساعات الصباح الباكر، وأصبح هناك تسأول وهو متى يبدأ فصل الشتاء 2023، خاصة مع استمرار انخفاض الحرارة ليلا، ونصائح الأرصاد الجوية بارتداء «جاكيت» حال الخروج مساء.

متى يبدأ فصل الشتاء 2023؟

نحو 70 يوما تفصلنا عن بداية فصل الشتاء 2023 بمصر، وفقا للموعد الجغرافي لفصل الشتاء، حيث يبدأ الشتاء يوم 22 ديسمبر المقبل ويستمر حتى 20 مارس 2024، مع العلم أنّ آخر أيام الخريف ستكون 21 ديسمبر المقبل.

السمات المناخية لفصل الشتاء

وعن السمات المناخية المرتبطة بفصل الشتاء، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ النصف الثاني من فصل الخريف، يبدأ بعد 4 أسابيع من الآن، حيث تنخفض درجات الحرارة وسيكون هناك فارقا بين الحرارة العظمى نهارا والصغرى ليلا، وتزيد فترات سقوط الأمطار على جميع أنحاء الجمهورية، إضافة إلى زيادة نشاط الرياح الباردة القادمة من جنوب شرق أوروبا، فضلا عن تكاثر السحب الممطرة والطقس الغائم، وهذا يستمر في النصف الثاني من الخريف وطوال فصل الشتاء.