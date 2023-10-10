نقابة الممثلين الأميركيين تستأنف مفاوضات إنهاء الإضراب مع منتجي الصور المتحركة غدا

انتهت مفاوضات نقابة ممثلي الشاشة- الاتحاد الأمريكي لفناني الراديو والتلفزيون- بشأن عقودهم الجديدة مع تحالف منتجي الصور المتحركة والتلفزيون، مساء أمس، ومن المقرر استئناف المفاوضات من جديد غدا الأربعاء، حيث يعمل الجانبان على حل إضراب الممثلين الذي استمر لـ88 يومًا، وذلك وفقا للبيان الصادر عن النقابة.

واجتمع قادة نقابة ممثلي الشاشة ثلاث مرات الأسبوع الماضي مع الرؤساء التنفيذيين لأربع شركات إنتاج كبرى في مقر النقابة، لتحقيق زيادة بنسبة 11% في الحد الأدنى للأجور في السنة الأولى من العقد الجديد، بينما يقف تحالف المنتجين عند زيادة 5 % فقط، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

مطالب نقابة ممثلي الشاشة من إجل إنهاء إضرابهم

كما تريد النقابة أيضا الحصول على 2% من الإيرادات المنسوبة لكل فيلم ومسلسل تلفزيوني على منصات البث المباشر، وركز أيضا على تأمين «الموافقة المستنيرة» لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتكرار أصوات الممثلين وصورهم، ويسعى مفاوضو النقابة أيضًا إلى الحصول على مجموعة واسعة من الامتيازات الأخرى، بما في ذلك الزيادات في الحد الأقصى للأرباح لمساهمات المعاشات التقاعدية والصحة، بالإضافة إلى حظر استخدام منصات «الكاستينج» التي تفرض رسومًا على الممثلين للوصول إلى أدوار.

ويستمر الإضراب منذ 14 يوليو الماضي، وقد أدى إلى إيقاف معظم إنتاجات الاستوديوهات الكبرى في جميع أنحاء العالم، وقد قدمت النقابة استثناءات للمشاريع المستقلة التي تقبل شروط عرضها الأخير، وقد مُنع الممثلون منذ بدء الإضراب من الترويج لأعمالهم، مما أجبر الاستوديوهات على تأجيل إصدار الأفلام، وجعل عرض بعض الأفلام لأول مرة في المهرجانات أكثر صعوبة.