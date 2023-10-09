عقوبة التلاعب في الأسعار تصل لمليوني جنيه.. و«حماية المستهلك» يحذر

قالت مصادر في جهاز حماية المستهلك، إن سيارات الضبطية القضائية التابعة للجهاز، ستنتشر بشكل مكثف في الأسواق بداية من السبت المقبل، للرقابة على الأسواق والسلاسل التجارية، لضبط المتلاعبين من التجار بشأن أسعار السلع الغذائية المخفضة بقرار من الحكومة.

الرقابة على السلع المخفضة

أوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنه حال ضبط فرق الضبطية القضائية أي واقعة تلاعب بأسعار السلع المخفضة، سيجري على الفور تحرير محضر بها في قسم الشرطة، الذي يتولى اتخاذ الإجراء القانوني تجاه التاجر المضبوط بتلاعب بسعر المنتجات.

ونوهت المصادر، بأن الحملات الرقابية من الجهاز، ستراقب عل إعلان وكتابة السعر على السلعة، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، قائلة: «سيجري تحرير محضر عدم إعلان السعر ضد أي تاجر»، مشيرة إلى أنه وفقا لما ينص عليه قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، فإن عقوبة التلاعب بالأسعار تبدأ بغرامة مالية من 10 آلاف جنيه حتى 2 مليون جنيه.

قرار تخفيض أسعار 10 سلع

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تخفيض أسعار 10 سلع بناء على الاتفاق مع شركات المنتجات الغذائية، للسلع التالية: «السكر، والزيت الخليط، والأرز، والفول، والعدس، والألبان، والمكرونة، والدواجن الحية، والدواجن المجمدة، وبيض المائدة»، مشددا على ضرورة طباعة وكتابة الأسعار على المنتجات الغذائية، وذلك بداية من يوم السبت المقبل، قائلا: «لن أتهاون وسأتخذ كل الإجراءات ضد أي تلاعب في الأسعار».