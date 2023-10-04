إنجازات 10 سنوات.. قفزة في عدد المطاحن لتوفير الخبز البلدي المدعم

استهدفت الحكومة، على مدار الـ10 سنوات الماضية، من مشروع تطوير شركات المطاحن، زيادة الطاقة الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر، من أجل توفير احتياجات البلاد من الدقيق استخراج 87.5%، الخاص بإنتاج الخبز البلدي المدعم، والذي يقدر حجم إنتاجه اليومي بين 250 و270 مليون رغيف، إضافة إلى توفير احتياجات المواطنين من الدقيق الفاخر استخراج 72%.

عدد المطاحن خلال السنوات الماضية

ورصد كتاب «حكاية وطن» الصادر عن الحكومة، مراحل تطور عدد المطاحن خلال السنوات الماضية، كالتالي:

- مطحنان قبل 2014، بتكلفة 120 مليون جنيه، بقدرة طحن 8500 طن في اليوم.

- 9 مطاحن عام 2023، بتكلفة 498.5 مليون جنيه، بقدرة طحن 19700 طن في اليوم.

إنتاج رغيف العيش البلدي

ورصد «حكاية وطن» حجم الإنتاج اليومي من رغيف العيش البلدي، بعدد من 250 إلى 270 مليون رغيف يوميا، من أجل صرفها للمواطنين المستحقين للدعم أصحاب بطاقات التموين.