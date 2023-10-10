خطوات تقديم طلب استبدال قطر وصلة عداد مياه.. 8 مستندات ضرورية

أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بجميع مراكز خدمة العملاء المنتشرة في المحافظات، عددًا من الخدمات، بينها تقديم طلب استبدال قطر وصلة عداد المياه، ونستعرض في السطور التالية الإجراءات والمستندات المطلوبة، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء.

وكشفت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن المستندات المطلوبة، لتقديم طلب استبدال قطر الوصلة وعداد المياه.

الخطوات اللازمة

الخطوة الأولى: استيفاء طلب الخدمة.

الخطوة الثانية: سداد قيمة الملف والمعاينة.

الخطوة الثالثة: المعاينة الفنية لتحديد المستلزمات المطلوبة.

الخطوة الرابعة: إعداد المقايسة التقديرية وبعدها يتم إخطار المشترك بالسداد.

الخطوة الخامسة: سداد قيمة المقايسة ومقابل الربط سوا كان بالنقد أو بالتقسيط من قبل المشترك.

الخطوة السادسة: يستخرج المشترك كافة التصاريح اللازمة للحفر.

الخطوة السابعة: يصرف الفني المختص المهمات من المخازن.

الخطوة الثامنة: يقوم الفنيين بتنفذ المقايسة وإعداد المقايسة النهائية.

الخطوة الأخيرة: الانتهاء من تقديم الخدمة.

المستندات المطلوبة

1- طلب الخدمة من المنتفع.

2- تقديم بطاقة الرقم القومي للمنتفع.

3- تقديم آخر فاتورة للاستهلاك.

4- إرفاق رقم التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

5- تقديم آخر فاتورة للاستهلاك.

6- تسجيل جميع بيانات الاشتراك.

7- إرفاق جميع التصاريح المطلوبة.

8- تقديم آخر قراءة للعداد المستبدل.