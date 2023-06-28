مراكز شحن كارت عداد المياه بقنا خلال عيد الأضحى.. تعمل من 9 صباحا

أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بعدة محافظات، عن عناوين مراكز خدمة العملاء التي تقوم بشحن كروت العدادات مسبقة الدفع يوميا، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية مساء، طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.

مراكز خدمة العملاء بقنا

وأوضحت شركة مياه قنا عناوين مراكز خدمة العملاء كالتالي:

- مدينة قنا: مقر القطاع التجاري بجوار الأحوال المدنية القديمة.

- مركز دشنا: مقر فرع الشركة طريق مصر أسوان.

- مركزالوقف: مقر فرع الشركة بالوقف بجوار مركز شرطة الوقف.

- مركزفرشوط: مقر الفرع بمدينة فرشوط بجوار الوحدة المحلية.

- مركزنجع حمادي: مقر إيرادات فرع الشركة بنجع حمادي بجوار الاستاد الرياضي.

- مركزقفط: بمقر إيرادات الفرع خلف مجلس مدينة قفط.

- مركز أبوتشت: مقر فرع الشركة بشارع الإصلاح بجوار مدرسة الثانوية بنات.

- مركز قوص: مقر إيرادات قوص شارع دقيق العيد.

- مركز نقادة: مقر فرع الشركة بنقادة.

وأكدت الشركة استقبالها الشكاوى والاستفسارات على الخط الساخن 125، أو «01275118225 - 01012646976».

مراكز خدمة العملاء وسط الجيزة

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، فروع مراكز خدمة العملاء بوسط محافظة الجيزة كالتالي:

- الكيت كات: ميدان الكيت كات بجوار بنك مصر.

- الجامعة: شارع النيل أمام الفورسيزون.

- أحمد عرابي: الجزيرة الوسطى بشارع أحمد عرابي.

- أرض اللواء: شارع ترعة الزمر أرض اللواء أمام سلم الإليزيه.

- جزيرة محمد: شارع ترعة السواحل بجوار محطة صرف طناش.

- المنيرة الغربية: تقاطع شارع شارع 17 مع 31 مدينة التحرير إمبابة.

- الرماية: شارع ترسا الهرم ناصية شارع المحولات.

-منشأة البكاري: شارع منشأة البكاري قرية المنشية.

- هضبة الأهرام: البوابة الرابعة خزان المياه.

- العمرانية: شارع المستشفى أمام السنترال.

- بولاق الدكرور: شارع 10 بجوار كنيسة العذرا ومار جرجس.

رقم خدمة العملاء بأسيوط والوادي الجديد

كما أعلنت شركة مياه أسيوط والوادي الجديد رقم هاتف خدمة العملاء لأحياء شرق وغرف ومركز منفلوط ومركز ديروط والقوصية وأسيوط وأبو تيج وصدفا والغنايم وساحل سليم والبداري وأسيوط الجديدة، وهو 088022222.