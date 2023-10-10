«الضرائب»: ورش عمل فنية «أون لاين» للممولين عن معايير احتساب ضريبة الأجور

تنظم مصلحة الضرائب المصرية، ورش عمل فنية أون لاين للممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة -الفرعية الأولى، والفرعية الثانية- لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، يوم الأربعاء من كل أسبوع، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، للتعريف بالمنظومة ووظائفها وكيفية التعامل معها ، والإجابة على كل استفسارات الممولين.

الضرائب: 500 شركة لكبار الممولين

وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية أنَّ المرحلة الرابعة -الفرعية الأولى- من المنظومة تشمل إلزام 500 جهة وشركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول بالمنظومة في 15 أكتوبر 2023، والمرحلة الرابعة -الفرعية الثانية- من المنظومة تشمل الزام 1000 جهة وشركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول بالمنظومة في 15 ديسمبر 2023، والوارد أسماؤهم بالكشوف المرفقة بقرار وزير المالية رقم 386 لسنة 2023، والمعلن عنه بالموقع الإلكتروني للمصلحة.

ولفتت إلى أنَّ تنظيم المصلحة لورش العمل هذه يأتي حرصًا من المصلحة على تقديم كل الدعم للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، لتسهيل انضمامهم للمنظومة.

أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور

وطالبت مصلحة الضرائب المصرية الممولين الصادر لهم قرار وزير المالية رقم 386 لسنة 2023 بتطبيق المرحلة الرابعة الفرعية الأولى، والفرعية الثانية لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، بضرورة حضور هذه الورش الفنية، وذلك للاستفادة من المناقشات الفنية التي يتم إجراؤها أثناء هذه الورش.

وأشارت إلى أنَّه تمّ إرسال الرابط الخاص بحضور ورش العمل الأون لاين التي تنظمها المصلحة لهؤلاء الممولين ، وكذلك ارسال بيانات وخطوات الدخول على البيئة التجريبية لهم ، وذلك على البريد الإلكتروني الخاص بهم والمسجل بقواعد البيانات لدى المصلحة ، والتي تم تسجيلها بمعرفتهم ، موضحة أنه بالنسبة للفريق الفني لتكنولوجيا المعلومات -فريق IT- بمؤسسات الممولين يمكنه التواصل مع الدعم الفني الهاتفي على الرقم المختصر 16395 ثم الضغط على رقم 7 ثم رقم 2، وذلك للحصول على الدعم الفني اللازم .

جدير بالذكر أنَّ مركز الاتصالات المتكامل يتلقى الاستفسارات على 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي، يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة 9 صباحًا حتى 4 عصرًا عدا يومي الجمعة والسبت.