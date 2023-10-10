أخبار البورصة المصریة الیوم الثلاثاء 10-10-2023.. مكاسب سوقية بقيمة ملياري جنيه

شهدت أخبار مؤشرات البورصة المصرية، تباينا في أداء المؤشرات في بداية تداولات اليوم الثلاثاء 10-10-2023، حيث هبط مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.19%، في مستهل التعاملات عند مستوى 19372.18 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.15% عند مستوى 3616.84 نقطة.

أخبار البورصة المصریة الیوم

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.15%، عند مستوى 3616.84 نقطة، وفقًا لبيانات البورصة المصرية.

البورصة المصریة الیوم الثلاثاء 10-10-2023

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 38.96 مليون جنيه، عبر التداول على 7.9 مليون سهم، وتنفيذ 1.943 ألف صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 2 مليار جنيه، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي في بداية التداولات نحو 1.301 تريليون جنيه، وفقًا لبيانات البورصة.

ختام تعاملات الأسبوع بالبورصة

يُذكر أنّ تعاملات البورصة الأسبوع الماضي، اختتمت عند مستوى تاريخي، بعدما أغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» في آخر جلسات عند مستوى 20429.24 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر على الإطلاق.