أحزاب استقبلتها حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.. استعراض أفكار دعائية وتوعوية

تشهد حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي نشاطًا كبيرًا منذ إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024 استجابة لنداء الملايين في الميادين، إذ تستقبل الحملة الأحزاب والكيانات السياسية المؤيدة للمرشح، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، وسط ترحيب من المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح والمستشار القانوني للحملة، مؤكّدًا ضرورة التشاركية الحزبية بين الجميع في كل المحافظات بما يسهم في تحقيق مصلحة الوطن.

أبرز الأحزاب التي استقبلتها حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

واستقبلت الحملة وفودًا من من حزب حماة الوطن، وحزب مستقبل وطن، وحزب التجمع، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحزب مصر أكتوبر، وحزب مصر الحديثة، وحزب المصريين الأحرار وحزب المؤتمر ووفداً من التيار الإصلاحي الحر، وحزب النور.

واستعرضت الوفود أفكارهم الدعائية والتوعوية لدعم المرشح الرئاسي والمشاركة الفعالية في المشهد الانتخابي بما يليق بمصر، مع عرض المقترحات والرؤى من ممثلي الجهات والكيانات السياسية والحزبية.

ورحب المستشار محمود فوزي بكل من يريد المشاركة في الحملة الانتخابية، مشيرا إلى أن الحملة تفتح أبواب الانضمام لها أمام ها لكل المصريين للانضمام حيث أن الحملة تتبع أفضل المعايير الانتخابية، مع اطلاق صفحة رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك إنشاء موقع إلكتروني تعلن من خلاله كافة أنشطتها ورؤية المرشح الرئاسي.