رئيس جهاز «الشروق» يُوجّه برفع كفاءة وتجميل مدخل السويس (1) والمحور الغربي

وجّه المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، بتكثيف أعمال الرعاية والصيانة للمزروعات الواقعة بمدخل السويس (1)، لتتمدد بطول المحور الغربي، وذلك في إطار خطة الجهاز للصيانة الدورية للمداخل، حيث مثل العنوان الحقيقي للمدينة.

وأكد رئيس الجهاز، إزالة الزراعات التالفة وتدعيمها بشتلات جديدة بمدخل (1) في لأحواض الموجودة بالجزيره الوسطى حتى الكوبري الواقع بالمدخل، بخلاف تدعيم الإنارة.

وأضاف أنّ أعمال الزراعة والتجميل استهدفت المحور الغربي بزراعة (50) شجرة تيكوما، وزراعة 2000 متر مسطح من النجيل الطبيعي داخل الجُزر، وتدعيم الشجيرات بالممشى الواقع بالمحور بأنواع «أفوربيا – دورنتا لمون -النتراجامبو»، وتكثيف برنامج النظافة العامة بالمحور.

وأشار رئيس الجهاز إلى تواصل الأعمال في المداخل كافة، حرصا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق، بقيادة المهندس أحمد مكي مساعد رئيس الجهاز.