كيف تكشف «الوطنية للانتخابات» توكيلات المرشحين المزورة؟

لاقت واقعة تزوير التأييدات لأحد المرشحين المحتملين، التي ضبطتها وزارة الداخلية، أمس الاثنين، رفضا واسعا من كافة أطياف المجتمع، في ظل حالة من الاطمئنان ليقظة السلطات تجاه أي مخالفة في هذا الشأن من أجل عملية انتخابية لا تشوبها شائبة.

وكشفت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها تمتلك أدوات حديثة، تمكنها من ضبط العملية الانتخابية وتلافي أي عمليات تزوير.

كيفية التأكد من توكيلات المرشحين

وأعلنت الوطنية للانتخابات في مؤتمر سابق، أنّ لجنة تلقي أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية مجهزة بماسحات ضوئية، لعد تأييدات الترشح المطلوبة، والتأكد من صحتها، لضمان نزاهة الانتخابات، وعدم التلاعب بالتأييدات من جانب أي المؤيدين، مشيرة إلى أن الماسحات الضوئية من شانها كشف أي تزوير أي مستند مقدم من المرشحين المحتملين.

وتعد التأييدات من شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، إذ يلزم القانون الراغبين في الترشح بالحصول على تزكيات من 20 عضوا في مجلس النواب أو 25 ألف تأييد شعبي من 15 محافظة بواقع ألف تأييد على الأقل من كل محافظة.