«طرق الإسماعيلية»: الانتهاء من تطوير محاور مرورية بينها الطريق الدائري

شهدت محافظة الإسماعيلية الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة العديد من المحاور المرورية الرئيسية والفرعية، بنطاق أحياء المدينة، وعدد من الشوارع في المراكز والقرى بالتزامن مع الخطة الاستثمارية لشهر سبتمبر الجاري.

وقال المهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق في محافظة الإسماعيلية، إنه تم الانتهاء من أعمال تطوير الطريق الدائري بالكامل، ودهان البلودرات الجانبية مع عمل مصارف الأمطار لضمان عدم تراكم مياه الأمطار نهائيًا.

وأضاف «الشيمي» في تصريحات لـ«الوطن» أن الطرق التي شهدت تطوير ضمن المحاور المرورية خلال الفترة الماضية لم تشهد أي تطوير طوال أكثر من 20 عامًا تقريبا، وعانت من الإهمال وعدم التطوير بالتزامن مع زيادة عدد السيارات والمواطنين.

تطوير محاور لأول مرة بالإسماعيلية

ولفت إلى أن محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة وجه بسرعة الانتهاء من تطوير محور 24 أكتوبر بمنطقة ارض الجمعيات في محافظة الإسماعيلية بالتزامن مع بدء رصف عدة طرق في منطقة الجمعيات لأول مرة.

وأكد أن اللواء شريف بشارة تفقد أمس شارع محمد علي وطريق أم كلثوم، والذي تم تطويره مؤخرًا بداية من الكوبري العلوي ووصولًا لمستشفى الحميات بطول 5 كيلومترات، ووجه باستكمال أعمال التطوير ورفع كفاءة الطريق بالكامل، إلى جانب دهان البلدورات ورفع الإشغالات بالمنطقة، فيما تفقد الطريق الدائري بداية من منطقة الغابة الشجيرية ووصولًا لكوبري الشهيد أحمد منسي.

تطوير منطقة المحطة الجديدة

وتشهد محافظة الإسماعيلية خلال الفترة الحالية تطوير منطقة المحطة الجديدة في الاسماعيلية للشوارع الداخلية والخارجية وتغيير كافة وصلات الصرف الصحي وانشاء مصارف للأمطار.

وأوضح «الشيمي» أن المنطقة سيتم تغييرها بالكامل وعمل ممرات ببلاط الانترلوك الحارات الداخلية للمنطقة بالكامل الي جانب رصف وتوسعة كافة المحاور الخارجية وربطها بشارع داود حمدان وشارع محمد علي كشوراع رئيسية.