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إعلان نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023 الأسبوع المقبل

كتب:

أحمد أبوضيف
09:51 ص | الأربعاء 20 سبتمبر 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، أنه من المقرر إعلان نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023 العربية والأجنبية للطلاب المصريين، خلال الأيام القليلة المقبلة، وبحد أقصى منتصف الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن تنتهي اللجنة العليا للتنسيق من فرز أعمال رغبات طلاب المرحلة وتوزيعهم على الكليات وفقا للنسب والأعداد المقررة لكل كلية وشهادة.

نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2023 سيتم إتاحتها للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، لافتة إلى أن العمل بمختلف القطاعات في التنسيق يتم على قدم وساق للانتهاء من تجهيز النتيجة في أسرع وقت.

استمرار أعمال تنسيق الجامعات 2023

وتابعت المصادر، أن الوزارة تواصل حاليا أعمال تنسيق  الشهادات الفنية 2023، والتي من المقرر أن تنتهي مساء اليوم وفقا لتوجيهات اللجنة العليا للتنسيق، على أن يتم الكشف عنها خلال الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من أعمال فرز وتوزيع الطلاب.

 

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.