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بدء تصفيات اختبارات بنك فيصل الإسلامي بالجامع الأزهر الأربعاء المقبل

كتب:

رؤى ممدوح
09:46 م | السبت 23 سبتمبر 2023
تعبيرية

تعبيرية

تنطلق الأربعاء المقبل، تصفيات اختبارات الحاصلين على أعلى الدرجات في اختبارات مسابقة بنك فيصل الإسلامي لحفظ القرآن الكريم، برعاية الأزهر الشريف، والتي ينظمها الجامع الأزهر للموسم الثاني على التوالي، وذلك لمدة يوم واحد بالجامع الأزهر.

يذكر أن الاختبارات أُجريت على 4 مراحل لمدة 18 يومًا، بالوجهين البحري والقبلي والجامع الأزهر من مختلف محافظات الجمهورية، قبل الوصول إلى مرحلة التصفيات النهائية.

تفاصيل تشكيل لجان الاختبار

وتشكلت لجان الاختبار من عدد من أعضاء لجنة مراجعة المصحف، وذلك برئاسة الدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف، والشيخ حسن عبدالنبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، ومتابعة من، الشيخ إبراهيم حلس، مدير إدارة شئون الأروقة بالجامع الأزهر، والدكتور أحمد علي همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر.

وفي سياق سابق، أوضح الدكتور هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر، أن اختبارات القرآن الكريم تتم بتقنية الاختبار المميكن الذي يتم تسجيله بالصوت والصورة؛ ضمانًا للشفافية، والعدالة في توزيع الأسئلة، وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الممتحنين.

رابط الاستعلام عن موعد الاختبار

وللاستعلام عن موعد الاختبار يرجى الدخول على الرابط التالي:

https://service.azhar.eg/Services/result.html?fid=261

يأتي ذلك برعاية من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وباعتماد من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

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