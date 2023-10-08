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برنامج الغذاء العالمي يدعو لإنشاء ممرات إنسانية لإدخال الغذاء إلى غزة

كتب:

محمد عزالدين
08:31 م | الأحد 08 أكتوبر 2023
غزة

غزة

دعا برنامج الأغذية العالمي لإنشاء ممرات إنسانية لإدخال الغذاء إلى غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وكانت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» أفادت بتوقف جميع خطوط الكهرباء المغذية لقطاع غزة، والواردة من الأراضي المحتلة.

بدء تحرك عربي ودولي لوقف العدوان  

إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، أنه تم بدء تحرك عربي ودولي لوقف العدوان على أهلنا في غزة.

وكان السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، قد أعلن أنَّ دولة فلسطين طلبت اليوم عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في أقرب وقت ممكن؛ لبحث سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي. 

وقال السفير حسام زكي، في تصريح اليوم الأحد، إن هذا الطلب الفلسطيني جاء في مذكرة رسمية تلقتها الأمانة العامة للجامعة العربية من المندوبية الدائمة لفلسطين لدى جامعة الدول العربية.

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