كيف تؤدي مناسك العمرة بـ13 ألف جنيه؟.. 6 خطوات في 96 ساعة

قال أيمن كامل، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّه يمكن للمواطنين المصريين أداء مناسك العمرة بـ13 ألفا و500 جنيه فقط عبر برنامج «عمرة ترانزيت»، موضحا أنّ البرنامج لا تنظمه شركات السياحة المصرية، بل يتم تنظيمه عبر شركتي طيران فقط، وهما «الخطوط الجوية السعودية» و«طيران فلاي ناس».

خطوات السفر للعمرة عبر «عمرة ترانزيت»

وأضاف كامل لـ«الوطن»، أنّ أداء العمرة عبر برنامج عمرة ترانزيت، يتطلب اتباع عدّة خطوات، كما يلي.

1- الحصول على تذكرة طيران من شركة الخطوط الجوية السعودية أو شركة طيران فلاي، يبدأ خط سيرها في القاهرة وينتهى بدولة أخرى، على أن تكون مدينة جدة محطة ترانزيت في الرحلة.

2- يحصل المتقدم من خلال شركتي الطيران المذكورتين على تأشيرة المرور «ترانزيت».

3- تكون مدة إقامة المسافر بالسعودية عبر البرنامج نحو 96 ساعة «4 أيام».

4- يسمح للحاصلين على تأشيرة مرور للسعودية بأداء مناسك العمرة.

5- حجز إقامة للمسافرين عبر البرنامج في الفنادق السعودية بمكة وجدة.

6- لا يلزم حامل تأشيرة المرور للسعودية «ترانزيت» بالحصول على باركود بوابة العمرة المصرية.