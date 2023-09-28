إنجازات السياحة في 9 سنوات.. ضبط رحلات العمرة والحج لمواجهة السماسرة

لم تترك الدولة خلال العقد الماضي أي مجال يحفظ حقوق المواطنين المصريين إلا وطرقته دفاعا عنهم وتحقيقا لمصالحهم، ومن بين هذه المجالات، كان القطاع السياحي.

وفي هذا الصدد، قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن السنوات الأخيرة شهدت اهتمامًا كبيرًا من الدولة بجميع قضايا القطاع السياحي، موضحا أنه وللمرة الأولى تقوم الحكومة المصرية بالتدخل الجاد لضبط رحلات العمرة والحج واتخاذ إجراءات للحد من عمل السماسرة والوسطاء الذين كانوا يقومون بالنصب على المعتمرين والحجاج.

البوابة المصرية للعمرة

وأضاف لـ«الوطن»، أن الدولة وفي إطار سعيها للحفاظ على حقوق المعتمرين المصريين من خلال ضبط سوق العمرة الذي كان يشهد عددا من السلبيات تسبب فيها السماسرة والدخلاء مثل تكدس المعتمرين بالمطارات السعودية في بعض أوقات موسم العمرة، فقد أنشأت البوابة المصرية للعمرة والتي من خلالها يتم تنظيم كافة رحلات العمرة حاليا والتي أنهت الظواهر السلبية التي كانت تحدث قبل إنشائها.

الرقم التعريفي للعمرة

وأشار إلى أن بوابة العمرة المصرية والتي أنشئت عام 2021 سهلت إجراءات السفر للعمرة من خلال تخصيص رقم تعريفي «باركود» لكل مواطن مسافر للعمرة، كما وضعت العديد من الإجراءات التي حافظت على حقوق المواطنين وأنهت أية إمكانية للنصب عليهم.

وأشار إلى أن الدولة ممثلة في وزارة السياحة والآثار، ومن خلال الجولات التفتيشية المفاجئة قضت بنسبة كبيرة على الكيانات الوهمية التي كانت تقوم بالمخالفة للقانون بتنظيم رحلات العمرة، وحافظت على شركات السياحة الجادة التي تقوم بتنظيم تلك الرحلات وعلى العمالة الموجودة بها.

وأوضح «وحيد» أن الدولة أنشأت أيضا العام الماضي، بوابة الحج الموحد والتي جرى من خلالها تنظيم جميع رحلات الحج السياحي، ما ساهم في نجاح الموسم الماضي من خلال الرقابة الصارمة من مسئولي وزارة السياحة والآثار.