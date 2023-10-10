«الإسكان»: تجهيز غرفة مركزية لإدارة الأزمات والكوارث في العاصمة الإدارية

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم تجهيز غرفة مركزية لإدارة الأزمات والكوارث، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بتفعيل دور غرف إدارة الأزمات والكوارث.

«الإسكان» تعلن إنشاء غرف إدارة الأزمات والكوارث بالعاصمة الإدارية

وأوضح وزير الإسكان، خلال بيان صحفي قبل قليل، أنه تم تجهيز الغرفة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث على أعلى مستوى، بالتنسيق مع نظم معلومات القوات المسلحة، لافتا إلى أنّ الغرفة ستضم ممثلين عن الجهات التابعة للوزارة، وخاصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من أجل الربط بين الغرفة وأجهزة المدن الجديدة وشركات المياه والصرف بالمحافظات، للتواصل المباشر في حالة حدوث أزمات.

وزير الإسكان يُصدر قرارا بتكليف المهندس كمال بهجات الإشراف على مشروعات «العلمين الجديدة»

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أصدر قرارا بتكليف المهندس كمال الدين بهجات، والمهندس أحمد عمران أحمد عمران، مساعدي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بالإشراف على كافة المشروعات بمدينة العلمين الجديدة .