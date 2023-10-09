جهاز «العاشر من رمضان» يبحث إعادة تخطيط محاور الخدمات ومستويات الإسكان

استقبل المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية العاشر من رمضان، مجموعة من أعضاء لجنة التخطيط من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة المهندس أحمد موسى، مساعد نائب رئيس الهيئة، لبحث بعض الموضوعات المتعلقة بتخطيط المدينة مثل إعادة تخطيط محاور الخدمات وتوفير مستويات إسكان متنوعة بالمدينة، وذلك بحضور نواب رئيس الجهاز ومسئولي إدارة التخطيط بجهاز المدينة.

بحث بعض الموضوعات المتعلقة بتخطيط المدينة

وخلال الزيارة تفقد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان وأعضاء اللجنة بعض المشروعات مثل: منطقة الخدمات الإقليمية الجديدة، عمارات الإسكان المتوسط بالمبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» وحديقة الكفراوي، للوقوف على موقف التطوير داخل الحديقة، ومشروع دار مصر غرب منطقة المال والأعمال، وعمارات سكن كل المصريين بالحي العاشر، والمنطقة الصناعية بمنطقة المطورين الجنوبية، والمنطقة الصناعية بين A5 و A6، ومنطقة العمارات الخضراء، وذلك حرصا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إنجاز خُطة الدولة الشاملة، والعمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ المشروعات القومية فى التوقيتات المحددة.

وفي ذات السياق، تفقد المهندس علاء منيع الأعمال بعددٍ من مواقع العمل بالمدينة، شملت المرور على الأعمال الجارية بموقع مشروع تنفيذ 52 عمارة ضمن المرحلة الرابعة بالمبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين» شرق حي الأندلس بالحي الـ16 بمساحة 75 مترا مربعا للوحدة كاملة المرافق، وجرى المرور على أعمال الزراعة من مسطحات خضراء وتشجير بين العمارات وداخل الحي.

تنفيذ 52 عمارة ضمن «سكن كل المصريين»

وأشار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان إلى أنه جرى متابعة استكمال الأعمال الجارية بمشروع تنفيذ «نادي المحور الشرقي للخدمات»، والذي يقع في المحور الشرقي للخدمات بالمرحلة الرابعة بالمدينة، ليخدم الإسكان الاجتماعي بالحي الـ11 و16 و15 و12 وغيرها.