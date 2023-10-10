ميناء دمياط يستقبل 10 سفن.. وتصدير 26 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادر 12 أخرى، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء إلى 38 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة

وأوضح المركز الإعلامي لميناء دمياط، في بيان عنه، أنّ حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 26 ألفا و375 طنا، تشمل 13 ألفا و386 طن يوريا و3452 طن أسمنت معبأ و1414 طن علف و2200 طن ملح معبأ و2923 طن رمل و3 آلاف طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42 ألفا و939 طنا، تشمل 8533 طن حديد و4100 طن خردة و990 طن أبلاكاش و7 آلاف طن ذرة و4008 أطنان سكر و1476 طن عدس و4148 طن فول و1928 طن فول صويا و9216 طن قمح و4913 رأس ماشية عجول تسمين، بإجمالي وزن 1540 طنا.

حركة الصادر من الحاويات

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 261 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 619 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 7315 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 28 ألفا و381 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 391 ألفا و487 طنًا، وبلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5473 شاحنة.