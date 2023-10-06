تداول 101 ألف و141 طن بضائع عامة في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانًا إعلاميًا، جاء فيه أنّ الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 سفن، بينما غادرت 15 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 38 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة،51 ألفًا و986 طنًا، تشمل:

4225 طن أسمنت.

5900 طن يوريا.

11505 أطنان كلينكر.

19232 طن ملح.

2430 طن رمل.

500 طن مولاس.

8194 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة، 49 ألفًا و155 طنًا، تشمل:

450 طن خردة.

1037 طن خشب زان.

14 ألف طن ذرة.

80 طن تفاح.

100 طن فول.

100 طن عدس.

5187 طن قمح.

2605 أطنان مواسير.

11047 طن حديد.

12123 طن سكر.

1800 طن بضائع متنوعة.

1892 رأس ماشية (عجول تسمين)، بإجمالي وزن 626 طنًا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات، 710 حاويات مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 272 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2422 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 57 ألفًا و439 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 376 ألفًا و357 طنًا.

كما غادرت 3 قطارات بحمولة إجمالية 3989 طن قمح، متجهة إلى صوامع كوم أبو راضي وكفر الشيخ وشبرا، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 4196 شاحنة.