الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية إلى 704 شهداء

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، في آخر إحصائيات أعداد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ يوم السبت الماضي.

وقالت الوزارة في بيان لها صدرر منذ قليل، ارتقاء 704 شهداء ونحو 3900 مصاب بسبب عداون الاحتلال المستمر منذ 3 أيام.

ويأتي القصف الإسرائيلي المستمر منذ ثلاث أيام، رداً على عملية «طوفان الأقصى» الذي شنه الجناح العسكري لحركة حماس، والذي أسفر عن مقتل نحو 1000 إسرائيلي وإصابة نحو 2500 آخرين وفق السلطات الإسرائيلية.