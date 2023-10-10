الخريطة المبدئية لموسم دراما رمضان 2024.. نجوم عائدون بعد غياب

بدأ نجوم وصناع الدراما الإعلان عن مشاريعهم الفنية الجديدة التي يشاركون بها في موسم الدراما الرمضانية 2024، وهناك من يواصلون تصوير أعمالهم للانتهاء منها في الوقت المطلوب.

مسلسل «الحشاشين» في الموسم الرمضاني

يعتبر العمل الأبرز والأضخم الذي ينتظره الجمهور في الموسم الرمضاني مسلسل «الحشاشين» تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، بطولة الفنان كريم عبد العزيز، ويتناول مسلسل الدراما التاريخية شخصية حسن الصباح وتأسيسه لجماعة «الحشاشين».

ويستكمل الفنان أحمد العوضي النجاح الذي حققه في موسم الدراما الرمضانية الماضي، ولكنه يعود دون زوجته ياسمين عبد العزيز بعد قرارهم بالانفصال فنيا بشكل مؤقت، ووقع اختيار «العوضي» على مسلسل «حق عرب»، من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وتدور أحداثه في إطار شعبي أكشن، ومن المقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المخرج من مرحلة تسكين الأدوار.

محمد إمام ويوسف الشريف.. أبرز العائدين في موسم رمضان 2024

ويعود الفنان محمد إمام إلى الدراما الرمضانية في موسم 2024 بعد غياب دام عامين منذ آخر أعماله «النمر» في موسم الدراما الرمضانية 2021، ويتعاون في المسلسل الجديد مع الكاتب أحمد محمود أبو زيد والمخرج أحمد شفيق، وينضم الفنان يوسف الشريف إلى قائمة العائدين بعد غياب، حيث استقر على مسلسل بعنوان «الراكون» للتواجد في رمضان 2024، وهو من تأليف إنجي علاء وإخراج محمد العدل.

«شغل فنادق» يجمع عمرو يوسف وروبي

ويجمع مسلسل «قصة المدينة» كلا من محمد ممدوح وأحمد أمين تحت قيادة المخرجة كاملة أبو ذكري في موسم الدراما الرمضانية 2024، وينتمى لنوعية الأعمال القصيرة 15 حلقة، وهو من تأليف شيرين وخالد دياب، ويضم في بطولته عدد من النجوم من بينهم: ركين سعد، ومايان السيد وأحمد داش.

وتتعاون روبي مع عمرو يوسف للمرة الأولى في مسلسل «شغل فنادق» للمخرج محمد سامي، وذلك بعد نجاحهما العام الماضي في «حضرة العمدة» و«الكتيبة 101»، بينما يعمل محمد سامي على مشروع درامي آخر للموسم الرمضاني بعنوان «نعمة الأفوكاتو» من بطولة زوجته مي عمر وأحمد زاهر.