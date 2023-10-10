«إعلام النواب»: حصول مصر على شهادة بخلوها من فيروس سي تأكيد لنجاح الدولة

أشادت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، بحصول مصر على شهادة من منظمة الصحة العالمية لخلوها من فيروس سي، موضحة أنها بمثابة تأكيد نجاح الدولة بقيادة الرئيس السيسي في تطوير منظومة الصحة وتوفير الخدمات الطبية اللازمة لهم بالمجان، وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضحت في تصريحات صحفية أن مصر أول دولة في العالم تحصل على هذه الشهادة، إذ استطاعت في شهور قليلة من خلال الحملة الرئاسية 100 مليون صحة تحقيق أهداف 2030 في وقت مبكر.

تحقيق إنجازات عديدة في القطاع الصحي

وأشارت إلى أن شهادة منظمة الصحة العالمية بخلو مصر من فيروس سي، أثبتت أن المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس السيسي أتت بثمارها، وتأكيد أن الدولة لديها إردة وقادرة على تحقيق إنجازات عديدة في القطاع الصحي، وتحويل مصر من أعلى دولة في معدلات الإصابة بالفيروس إلى دولة خالية من فيروس سي وبأدوية مصرية.

منظومة طبية متكاملة

وأشار إلى أن مبادرات الرئيس لم تقتصر على فيروس سي والأمراض غير السارية للكبار فقط، بل امتدت إلى أطفال المدارس والطلاب، وجرى إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، ومن ثم نحن أمام منظومة طبية متكاملة تستهدف النهوض بمستوى الخدمة بشكل كامل فى مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات.