ما السن القانوني للانتخاب في مصر؟.. اعرف الفئات المحرومة

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات السن القانوني للانتخاب، وأوضحت أن التصويت يحق لكل مواطن مصري يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية وبلغ سن الـ18 عامًا، ومدرج في قاعدة بيانات الناخبين.

وأعفى القانون من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم.

الفئات المحرومة من حق الانتخاب

وفقًا للمادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، توجد بعض الفئات المحرومة من حق الانتخاب والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة أو أي انتخابات سواء برلمانية أو محلية أو استفتاء، إلا أن هذا الحرمان يكون بشكل مؤقت، إذ يمكن للمحجور عليه التصويت في الانتخابات بعد انتهاء فترة الحجر، كما يحق للمصاب باضطراب نفسي أو عقلي عودة التصويت في الانتخابات بعد انتهاء مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية.

وبالنسبة للحالات الآتية المنصوص عليها في البنود 1 و2 و5 و6 و7 و8 يكون الحرمان من التصويت لمدة 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي البندين 3 و4 لمدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفي جميع الأحوال يسرى الحرمان المشار إليه في الحالات المنصوص عليها إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد للشخص اعتباره، أي أنَّه بعد مرور الـ6 سنوات يحق للمواطن عودة التصويت في الانتخابات.