جيش الاحتلال الإسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في بئر السبع

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، نقلا عن جيش الاحتلال بأنّ صافرات الإنذار تدوي في بئر السبع.

وأعلن جيش الاحتلال تنفيذ عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة، ردًا على عملية «طوفان الأقصى»، التي أطلقتها حركة حماس وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

وطوفان الأقصى عملية عسكرية نفذتها حركة «حماس» بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح السبت، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.