أحمد الطاهري: واهم من يظن أنه بعيد عن نيران مصر

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، إننا إذا عدنا بالذاكرة إلى حرب غزة 2008 التي انتهت في يناير 2009، نرى أن الولايات المتحدة حينها قدمت دعما مباشرا لإسرائيل، وكان من ضمن هذا الدعم قنابل محرم استخدامها دوليا، جرى تقديمه من إحدى قواعدها العسكرية في الشرق الأوسط وتحديدا من قاعدة العديد في قطر، ولم ينف أحد هذا الكلام حينها، لذا هناك بعض الإشارات تحتاج إلى تفسيرات.

لعب بالنار يجرى في إقليم شرق المتوسط

وتساءل عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»: «ما الداعي لإدخال منطقة شرق المتوسط الآن كأحد المسارح عندما يقال إن الدعم الأمريكي يأتي من خلال التمركز في منطقة شرق المتوسط، وهناك لعب بالنار يجرى في هذا الإقليم، وواهم من يظن أنه سيلعب بالنار مع مصر، وأنه سيكون بعيدا عن مرمى نيران مصر».

مصر تتحرك بحكمة

وأضاف: «مصر تتحرك بحكمه وتريد أن يغلب صوت العقل هذا الطرح الإقليمي الذي لن يتحمله الأمن القومي العربي، والذي يتسم بقدر عالٍ من السيولة جراء اضطرابات وثورات جرت على مدار 10 سنوات، ما لبس أن اتحدى مرة أخرى واستعاد مفهوم الدولة الوطنية».