أحمد الطاهري: لا يجوز المساس بالمصالح الاستراتيجية المصرية من قريب أو بعيد

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، إنّ البعض يعتقد أنّ غزة هي المنطقة الساخنة الوحيدة بسبب ما تشهده من أحداث حاليا، لكن الحقيقة أنّ كرات اللهب تنتقل سريعا إلى المنطقة بأكملها، ويجب أن ننتبه لانعكاسات ذلك، وأن ندقق ونحن نتابع حركة السفر في مطار لبنان وهجوم المواطن اللبناني على محطات الوقود أمس، وكلمة مقتدى الصدر، قبل قليل، لندرك أنّ هناك حالة حراك إقليمي باتجاه سلبي للغاية.

وأضاف الطاهري عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أنّ القاهرة تنسق مع كل الأطراف وتريد وقف التصعيد بأي شكل من الأشكال، لأنها تدرك تبعات ما يحدث على الإقليم بأكمله، وهناك تصريح ثابت للرئيس عبدالفتاح السيسي قاله خلال محاربة مصر للإرهاب في سيناء، وعلينا أن نتذكره جيدا ونحن نتابع ما يجري في غزة الآن، حيث قال «سيناء إما أن تكون بتاعة المصريين أو أموت، لأنها قدس الأقداس في مصر».

وتابع: «المصالح الاستراتيجية المصرية لا يجوز المساس بها من قريب أو بعيد، وهناك موقف مصري ثابت جاء على لسان الرئيس السيسي عند تعطل حركة الملاحة بقناة السويس واستعادة الحركة بسواعد مصرية، حيث قال الرئيس (هناك من يلعب بالنار، وهناك أيضا من يظن أنّه سيكون بعيدا عن نيران مصر إذا اشتعلت النيران».