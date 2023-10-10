أحمد الطاهري: القضية الفلسطينية تمر بأكبر منعطف خطير في تاريخها

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، إن القضية الفلسطينية الآن تمر بأكبر منعطف خطير في تاريخها، لذا نريد تغليب صوت الحكمة والعقل.

القضية الفلسطينية «عادلة»

وأضاف عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية» أن القضية الفلسطينية «عادلة»، ولكن هناك فرق شاسع بين الأسباب والمبررات وبين التداعيات والنتائج، فهذا هو درس الصراع العربي الإسرائيلي من عام 1948 إلى الآن.

وتابع: «فمن قرار التقسيم حتى أول أمس كانت القضية الفلسطينية أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن تقدر بأنها قضية عادلة حتى أول أمس، واستخدم مندوب إسرائيل المقاطع المصورة التي تظهر إسرائيل وكأنها ضحية، ويجرى التعاطف الدولي لأول مرة داخل ساحة الأمم المتحدة مع سلطة احتلال، وهذا أمر لا يتحدث عنه أحد».

تهجير قسري لأهلنا في غزة

واستطرد: «إسرائيل تحتل غزة، ولا يتحدث أحد عن المسؤولية القانونية لدولة الاحتلال، وأهمية الضغط الدولي على سلطة الاحتلال لإيجاد ممرات إنسانية لتوصيل الدعم لأهلنا في فلسطين وقطاع غزة، لكي يصمدوا ويرابطوا على أرضهم، وما يجرى الآن مخطط تهجير قسري لأهلنا في قطاع غزة وهو تصفية تامة للقضية الفلسطينية».