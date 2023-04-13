رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية: 200 مليون دولار قيمة صادراتنا السنوية

أكثر من 150 حرفة يدوية تتبع مظلة إدارة غرفة صناعة الحرف اليدوية، فهي المختصة بتقديم التسهيلات اللازمة أمام الحرفيين لمساعدتهم في إنتاج المزيد من القطع والتحف الفنية بخاماتها المتنوعة، والمساهمة أيضًا في تسويق هذه المنتجات خارج مصر، لكن تحديات كثيرة تقف أمامها وتحاول مقاومتها بالاستراتيجية التي قدمتها إلى الأجهزة المختصة بالدولة.

تفاصيل كثيرة كشفها حمادة العادلي، رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية، في حواره مع «الوطن»، عن حجم العاملين بهذا القطاع وطرق الارتقاء بهذا القطاع الضخم وعن الدور الذي تقدمه الدولة لتشجيع الصناع على الاستمرارية والتحدي، فإلى نص الحوار:

- في البداية.. ما هو الدور الذي تلعبه غرفة صناعة الحرف اليدوية؟

تلعب إدارة الغرف دور المُيسر ومقدم الخدمات للصناع مثل إرشادهم لأماكن المواد الخام للحرف بأسعار قليلة، وإزالة العوائق أمام تصدير منتجات الحرفيين إلى الخارج، والمساهمة في إقامة المعارض الدولية لعرض المنتجات اليدوية، كما أن الغرفة تعمل على إيجاد الجهات الداعمة للحرف اليدوية مثل بنك مصر وبنك الإسكندرية وغيرها لتطوير المنتجات اليدوية وتصديرها للخارج.

- ما هو عدد الحرف اليدوية التي تقع تحت مظلة إدارة الغرفة؟

توجد أكثر من 150 حرفة يدوية تندرج تحت مظلة غرفة صناعة الحرف اليدوية، مثل شغل السيرما والخيامية والرسم على النحاس والفضة والذهب والأحجار الكريمة والسبح، وصناعة المشغولات الصدفية وغيرهما.

- كم عدد العاملين في صناعة قطاع الحرف اليدوية؟

لا يوجد رصد دقيق للعاملين في قطاع صناعة الحرف اليدوية لكن العدد يتراوح ما بين الـ 3 ملايين ونصف إلى 4 مليون حرفي.

- هل جميع الورش المختصة بصناعة الحرف اليدوية مسجلة تحت مظلة الغرفة؟

للأسف عدد الورش المختصة في صناعة الحرف اليدوية وتتبع إشراف الغرفة نسبتها أقل من 3% من العدد الرسمي على مستوى الجمهورية، لذلك ألزم القانون رقم 70 لسنة 2019 أصحاب الورش الجديدة أن تتبع إدارة الغرفة وذلك عن طريق استخراج البطاقة الضريبية والسجل التجاري والذهاب إلى اتحاد الصناعات الذي يوجه إلى إدارة غرفة صناعة الحرف اليدوية.

- كيف ترى تراجع أعداد العاملين في صناعات الحرف اليدوية؟

للأسف أغلبية الشباب ابتعدت عن مجال الصناعات اليدوية معتقدين أنها أمر قديم، ليس لديهم الثقافة حول أهمية الصناعات اليدوية ومدى ارتباطها بالقيمة الفنية العالية، فالشباب يرسمون أحلامهم بعيدًا عن صناعة الحرف.

- ما هي خطة غرفة صناعة الحرف اليدوية للنهوض مرة أخرى بهذه الصناعات؟

قدمنا استراتيجية إلى مؤسسات الدولة للنهوض بهذا المجال وبالفعل تم تنفيذ جزء منها مثل دراسة النماذج المشرفة لصناعات الحرف اليدوية في مناهج طلاب المرحلة الابتدائية مثل تسليط الضوء على قرية ساقية أبو شعره بمحافظة المنوفية المتخصصة في صناعة السجاد الحرير، وأيضًا دراسة صناعة الفخار في قرية تونس بالفيوم.

ومن ضمن الاستراتيجية التي قدمتها إدارة الغرفة هي إنشاء الأقسام المتخصصة في صناعة الحرف اليدوية ضمن المدارس الفنية المتخصصة مثل مدرسة السويدي للكابلات، ومدرسة «وي» للتكنولوجيا.

- كيف ترى اهتمام الدولة بصناعة الحرف اليدوية؟

منذ 4 أعوام، أبدت الدولة اهتمامها الواسع بقطاع صناعات الحرف اليدوية، من خلال إطلاق عدد من المبادرات المهتمة بهذه الصناعات مثل مبادرة «تتلف في حرير»، لإحياء صناعة السجاد الحرير في مصر، وأيضًا التوسع في صناعة الكليم، كما تحرص الدولة على إقامة عدد من المعارض للمنتجات الحرفية مثل معرض «تراثنا»، إلى جانب زيارة السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، لمحافظة المنوفية كنوع من الدعم المباشر لقطاع الحرف اليدوية.

- ماذا عن نسبة تصدير منتجات الحرف اليدوية خارج مصر؟

لا يوجد رقم محدد حول نسبة تصدير منتجات الحرف اليدوية للخارج لكن على الأغلب يتركز المبلغ في حدود 200 مليون دولار سنويا كما أننا نسعى لتحسن المنتج ما يتناسب مع المتطلبات العالمية.

- ما هي أكثر الدول المهتمة بصناعة الحرف اليدوية المصرية؟

تعتبر دول الخليج في المقام الأول من حيث الاهتمام بالصناعات اليدوية خاصة صناعة النحاس والسجاد والأخشاب والفضة، ومن المستهدف أن يتم تصدير المنسوجات اليدوية المتميزة والتي تنتجها مدينة أخميم إلى أوروبا.

- ماذا عن توافر المواد الخام التي يحتاجها الصناع لإنتاج الحرف اليدوية؟

نعتمد على استيراد الكثير من المواد الخاصة بإنتاج الحرف اليدوية مثل الحرير والأصواف والفضة والنحاس، وأيضًا استيراد العديد من أنواع الأخشاب، لكن توجد أيضًا بعض الصناعات تعتبر محلية بنسبة 100% مثل الرسم على الرمال، فكل أنواع الرمال موجودة في مصر، وكذلك أيضًا صناعة الفخار والخزف فهي من الصناعات المحلية.

- ما هي أبرز التحديات التي تواجهها إدارة غرف الحرف اليدوية؟

تطوير قطاع الحرف اليدوية يحتاج إلى ميزانية ضخمة، لإنشاء مجتمعات جديدة من الحرف اليدوية خاصة في محافظات جنوب سيناء والأقصر والصعيد، للحفاظ عليها من الاندثار.

وهذا ما بدأناه بالفعل في منطقة الصف بالجيزة التي من المقرر أن تصبح مدينة حرفية متخصصة في صناعة المنتجات اليدوية مثل الصدف والكليم والنحاس وغيرها، وتحتوي على قرابة 300 ورشة لصناعة الحرف اليدوية، وأيضًا محال تجارية لعرض المنتجات اليدوية ومن المتوقع ظهور هذه المدينة خلال العام الجاري 2023 وذلك بالتعاون مع هيئة الاستثمار.