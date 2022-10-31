رئيس غرفة الحرف اليدوية: الدولة تقدم دعما كبيرا للقطاعات الصناعية

شاركت غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات بالمعرض والملتقى الدولي الأول للصناعات، والذي ينظم في مئوية الاتحاد، إذ افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المعرض منذ أيام.

وكان حماد العادلي رئيس الغرفة أعلن مشاركة الحرف اليدوية بالمعرض والملتقى بعدد من شركات أعضاء الغرفة في مختلف الحرف اليدوية.

دعم القطاعات الحرفية وتوفير الدعم

من جانبه، وجه العادلي الشكر لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بسبب الجهد المبذول منهم لدعم القطاعات الحرفية وتوفير الدعم على جميع الأصعدة من معارض داخلية وخارجية، وتوفير التدريب المهني للحرفيين بهدف تنمية القدرات لدى الحرفيين أعضاء عمومية الغرفة.

وأشار إلى أن دعم اتحاد الصناعات يقف وراءه دعم كبير من وزير الصناعة، ومن قبله دولة رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.

وأوضح العادلي أن تعاون مجلس إدارة اتحاد الصناعات مع غرفة الحرف اليدوية ظهرت إثارة في عديد المشاركات الفاعلة للغرفة بدور كبير للاتحاد من خلال معارض مختلفة خلال الفترة السابقة على رأسها الدولي الأول للصناعات «ابدأ»، مشددا على استمرار الغرفة ومجلس إداراتها في دعم وتعزيز أواصر التعاون مع مجلس إدارة الإتحاد.

دعم غير مسبوق

من جانبه قال ممدوح الشربيني المدير التنفيذي لغرفة الحرف اليدوية، إن الغرفة بالمعرض والملتقي الدولي شاركت بحرفيين من قطاعات الغرفة المختلفة، إذ حقق المشاركين فرصة كبيرة وترويج كبير لمنتجاتهم، من خلال أيام المعرض الثلاثة، مضيفا «دعم وزارة الصناعة واتحاد الصناعات غير مسبوق في الفترة السابقة».

ورش تدريبية لمختلف القطاعات الحرفية

وكشف الشربيني، أن غرفة الحرف اليدوية تدرس خلال الفترة المقبلة عمل ورش تدريبية لمختلف القطاعات الحرفية من خلال خبراء معتمدين بهدف تعزيز ودعم صناعة الحرف اليدوية وإكسابها مزايا إضافية تسهل لما مستقبلا فرص زيادة الصادرات مما يصب في صالح الاقتصاد المصري.