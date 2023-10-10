إنجازات 10 سنوات.. رفع كفاءة المحاكم وتطوير البنية التحتية لمنظومة العدل

تسعى الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية في جميع المجالات التي تخدم المواطن المصري، وبينها وزارة العدل، التي شهدت العديد من التطورات خلال السنوات الماضية.

تطوير البنية التحتية

وترصد السطور التالية، أهم المشروعات التي أجرتها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية لـ وزارة العدل، من خلال الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، كما يلي.

- بالنسبة للمحاكم الاقتصادية جرى تطوير 7 محاكم اقتصادية من إجمالي 8.

- تطوير 337 محكمة ابتدائية من إجمالي 402 محكمة.

- رفع كفاءة 336 مقر شهر عقاري كمرحلة أولى.

- جار رفع كفاءة 37 محكمة.

- تطوير 55 مقرا بعد أن كانت 42.

- زيادة عدد مأموريات الشهر العقاري إلى 213 مأمورية.

- رفع كفاءة 48 قسم طبي شرعي.

أما بالنسبة لمقر شهر عقاري، جار رفع كفاءة 130 مقر كمرحلة ثانية، إضافة إلى زيادة عدد فروع التوثيق إلى 702.