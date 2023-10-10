«المؤتمر»: مصر تتبنى رؤية واضحة لإنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين

قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الدولة تتبنى رؤية واضحة وحاسمة لإنهاء الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال العمل على وقف تدهور الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية، تتمثل في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني.

السيسي حريص على وقف العنف

وأشار إلى أن الرئيس السيسي حريص على وقف العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، علاوة على الحفاظ على عدم دخول المنطقة في حلقة مفرغة من التوتر تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين.

وشدد على أن الأمن القومي المصري خط أحمر و التصريحات التي خرجت مؤخرا من الجانب المصري تعكس رؤية جيدة واستشراف للواقع الموجود من جانب الجهاز الامني المصري وجميعا نعي خطورة ما يحدث في قطاع غزة ومحاولة تغيير مسار القضية الفلسطينية وتحويلها إلى مسار آخر بعد قطع المياه والكهرباء والإمدادات الغذائية نتيجة للقصف المستمر والعنيف وتهديد أهالي غزة بضرورة إخلاء مساكنهم والهروب خارج القطاع.

مخطط لجعل سيناء مكانا للفارين الفلسطينيين

وأشار إلى أن هناك مخطط هدفه جعل منطقة سيناء مكان اللجوء للفارين الفلسطينيين من القصف الاسرائيلي، ما ترفضه مصر رفضا قطعيا سواء من جانب الدولة أو من القوى السياسية أو حتى من جميع طوائف الشعب المصري، ليس تقليلا من شأن الأخوه الفلسطينيين ولكن خوفا على هوية القضية الفلسطينية لأن هذا يعني إخلاء غزة وتحويلها إلى مستوطنات.

مصر تتبنى القضية الفلسطينية

وأضاف أن مصر منذ القدم وحتى الآن تتبنى القضية الفلسطينية، وتطالب بضرورة التوصل إلى حل سلمي شامل، وأعتقد أن ما يحدث يقف خلفه أيادي خفية تسعى لتغيير شكل وهوية القضية الفلسطينية بشكل كامل، داعيا إلى أن يكون هناك دورا كبيرا للجامعة العربية حتى تعود الأمور إلى وضعها السابق من خلال طاولة المفاوضات.