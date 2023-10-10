حملة لتجميل شوارع الإسماعيلية قبل فصل الشتاء

تشهد شوارع محافظة الإسماعيلية حملة مكبرة لقص وتهذيب الأشجار والنخيل في الشوارع الرئيسية والجانبية، لاستعادة الشكل الجمالي مع اقتراب فصل الشتاء وسقوط الأمطار.

وأعلنت محافظة الإسماعيلية في بيان رسمي البدء في صيانة المسطحات الخضراء، تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بالحدائق المفتوحة والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية بالمحافظة.

وتواصل فرق المسطحات الخضراء والصيانة أعمال تهذيب الأشجار بشارع محمد علي وأم كلثوم بحي أول مدينة الإسماعيلية، حيث تم قص وتهذيب النخيل المُعمِّر لإعطائه الشكل الجمالي إلي جانب قص وتهذيب الأشجار والنخيل بشارع صبري مبدى والشارع التجاري بحي ثالث.

رفع 100 طن مخلفات من قري مركز الإسماعيلية

وشن مركز ومدينة الإسماعيلية برئاسة اللواء وائل حمزة حملة مكبرة في قري المركز لرفع كميات كبيرة من المخلفات والقمامة من شوارع القري وأماكن التجمعات.

وأعلنت محافظة الإسماعيلية في بيان رسمي رفع 99 طن مخلفات من قري عين غصين والفردان والحجاز وومدينة المستقبل إلى جانب صيانة 50 عامود إنارة خلال حملة للمركز.