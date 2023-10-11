سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 11-10-2023

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 11-10-2023 ثباتًا في البنوك المصریة، مع بداية التعاملات، وتراوح سعر الشراء بين 30.90 و30.75 جنيه، وسعر البيع تراوح بين 30.96 جنيه و30.85 جنيه، وفق المعلن على شاشات البنوك والمواقع الرسمية التابعة لها.

سعر الدولار اليوم

تنشر «الوطن» سعر الدولار اليوم الأربعاء 11-10-2023 في البنوك المصریة، كما يلي.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري، 30.83 جنيه الشراء، والبيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو30.73 جنيه للشراء، والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر، نفس قيمة البنك الأهلي المصري بالنسبة الشراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

واستقر الدولار فى بنك القاهرة، عند 30.85 جنيه للشراء، وسعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

كما سجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وجاء سعر الدولار في البنك التجارى الدولى CIB، بـ30.85 جنيه الشراء، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، الشراء 30.85 جنيه، والبيع 30.95 جنيه.