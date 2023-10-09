ارتفاع الطلب على الدولار كملاذ آمن عالميًا.. ما هي الأسباب؟

ارتفع مؤشر الدولار فوق 106، اليوم الإثنين، متوقفا عن انخفاض استمر ثلاثة أيام حيث أثار الصراع بين إسرائيل وحماس المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مما أدى إلى زيادة الطلب على العملة الأمريكية كملاذ آمن.

وخسر الدولار ما يقرب من 1% مقابل سلة من أقرانه خلال الجلسات الثلاث الماضية حيث قلص المتداولون رهاناتهم على مزيد من التشديد النقدي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وجاءت هذه الخسائر أيضًا حتى بعد أن أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة زيادة مفاجئة في الوظائف بلغت 336 ألف وظيفة في سبتمبر.

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

توقعات سعر الدولار

من المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 107.42 بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics، على أن يتم تداوله عند 111.46 نقطة خلال 12 شهرًا.