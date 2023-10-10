استقرار سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 10-10-2023

جاء سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10-10-2023 في البنوك المصریة، مع بداية التعاملات، بالنسبة للشراء يتراوح بين 30.90 جنيه و30.75 جنيه، وسعر البيع 30.96 جنيه و30.85 جنيه، حيث يشهد استقرارًا ملحوظًا، وفق أسعار العملات في البنوك المصرية عبر المواقع الرسمية.

وسعر الدولار اليوم الثلاثاء 10-10-2023 في البنوك المصریة، يمكن التعرف عليها في السطور التالية في عدد من البنوك مثل البنك الأهلي والقاهرة والإسكندرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري، 30.83 جنيه الشراء، والبيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وجاء سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري، بـ30.73 جنيه للشراء، والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر، نفس قيمة البنك الأهلي المصري بالنسبة الشراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار فى بنك القاهرة، الشراء 30.85 جنيه، وسعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

وعن سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، الشراء بـ30.90 جنيه، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى CIB، بـ 30.85 جنيه الشراء، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، الشراء 30.85 جنيه، والبيع 30.95 جنيه.