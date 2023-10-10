ريم بسيوني تقدم محاضرة عن ابن عطاء الله السكندري الثلاثاء المقبل

تقدّم الكاتبة ريم بسيوني، الثلاثاء المقبل، محاضرة عن تاريخ التصوف خلال الشهر الجاري، على خلفية إصدار كتاب «البحث عن السعادة»، وتُنظم المحاضرة في بيت السناري بحي السيدة زينب.

وأضافت ريم، عبر حسابها على فيس بوك، أنّ المحاضرة تتاول تاريخ الصوفية، وتأتي بعنوان «تجربة ابن عطاء الله السكندري ومعنى التوكل» من كتاب البحث عن السعادة رحلة في الفكر الصوفي وأسرار اللغة.

كتاب «البحث عن السعادة»

وكتاب «البحث عن السعادة» الصادر حديثا عن دار المعارف المصرية. يتناول مفهوم السعادة المرتبطة بالرضا، بتقديم رحلة تاريخية ‏وفكرية عبر الصوفية منذ العصر الأموي وحتى المملوكي، ويركز على الحالة الإنسانية للمفكر الصوفي ورحلته من الوصول إلى مقام الرضا، ‏وهو أعلى المقامات عند كثير من الصوفيين.

وريم بسيوني روائية وأكاديمية وهي أستاذ لغويات في الجامعة الأمريكية، أصدرت العديد من الكتب، بينها روايات «أولاد الناس» و«القطائع» و«الحلواني» وأصدرت مؤخرا روايتها «ماريو وأبو العباس»، وحصلت على العديد من الجوائز بينها جائزة الدولة في التفوق 2022 من وزارة الثقافة.