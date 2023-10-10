محافظة القاهرة تطهر بالوعات الأمطار استعدادا لموسم الشتاء (صور)

بدأت أجهزة محافظة القاهرة بالتنسيق مع الأحياء وشركة الصرف الصحي، الاستعداد لموسم الشتاء والأمطار، حرصا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنوإحلال وتجديد وصيانة المتهالك من شبكة المرافق العامة، في إطار الاستعدادات لاستقبال الأمطار في موسم الشتاء.

اختبار بالوعات المطر

وفي سياق متصل، تابع اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، بالتنسيق مع المتابعة الميدانية لمحافظة القاهرة وإدارة المتابعة الميدانية بحي شرق مدينه نصر، صيانة شبكات المياه والصرف الصحي شرق مدينة نصر، موجها بالعمل على تطهير واختبار بالوعات المطر بطريق النصر ومحور شنزوآبي، وجاري العمل باستكمال تطهير بالوعات المطر بشوارع الحى.

كما شهد حي المعادى أعمال تطهير بالوعات الأمطار بعدد من شوارع وميادين الحى، والتأكد من تصريف مياه الأمطار، وإجراء اختبار البالوعات ضمن استعدادات موسم الشتاء..

تطهير مخرات السيول

وفي أحياء حلوان وطرة، يتم التنسيق مع الري لمتابعة تطهير مخرات السيل أولا بأول من أجل الحفاظ على مهام تلك المخرات، والحد من أي مخاطر خلال موسم الشتاء المقبل.