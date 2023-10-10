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أحمد الطاهري: جماعات الإسلام السياسي تستغل القضية الفلسطينية

كتب:

شريف سليمان
02:35 م | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس تحرير مجلة روز اليوسف

الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس تحرير مجلة روز اليوسف

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، إنّ الفلسطينيين رهائن الأمر الواقع، حيث يتم تخييرهم بين الموت أو التهجير القسري من قطاع غزة، لافتا إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي تحدّث إلى وسائل الإعلام بشأن التهجير القسري، ثم عدل عنها.

وأضاف الطاهري، عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أنّ بعض الجماعات الوظيفية مثل جماعات الإسلام السياسي، تستخدم القضية الفلسطينية للتلاعب بالمشاعر وخلط الأوراق، موضحا أنّه منذ أنشأ الاحتلال الإنجليزي جماعة الإخوان الإرهابية في مصر، يتم استخدام الشعور القومي الفطري تجاه القضية الفلسطينية، والمشاعر الدينية لخلط الأوراق.

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