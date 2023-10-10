«تعليم البحيرة» تحتفل بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية بالبحيرة، أن حرب أكتوبر المجيدة ستظل ملحمة وأنشودة فخر تضيء لنا الآفاق نحو مستقبل تمتزج فيه ذكرى النصر بروح التحدي، تجسد تلاحم جيش وشعب مصر الذي أذهل العالم.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن المديرية تسعى لتعزيز قيم الولاء والانتماء وتعريف الطلبة بالبطولات التي قدمها أبطال حرب أكتوبر 1973 وتحقيق نصر العزة والكرامة.

جاء ذلك خلال الاحتفالية الوطنية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم على قصر ثقافة أبو المطامير، تحت عنوان خير أجناد الأرض، أبطال الحرب والسلام، بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

فقرات حفل أكتوبر في البحيرة

وعبرت الاحتفالية عن الروح والقيم الوطنية التي يتمتع بها أبنائنا الطلاب، الذين قدموا أروع الأداء، والذي ظهر جليا أنه نابع من الوجدان والقلب النابض بحب وعشق الوطن، وذلك خلال فقرات الحفل المتنوعة والتي بدأت بالقران الكريم والسلام الجمهوري.

كما تناولت فقرات الحفل المتنوعة الآتي:-

- كورال مدرسة المحمدية، مركز دمنهور.

- قصيدة وطنية إلقاء الطالبة ملك محمد علي، بإدارة بندر كفر الداور.

- باقة من الأغاني الوطنية قدمها طلاب مدرسة الأمل لغات بمركز دمنهور.

- استعراض «بسم الله» لطلاب إدارة أبو المطامير التعليمية.

- مقطوعة موسيقية وعزف النهر الخالد مقدمة من إدارة بندر دمنهور.

- أغنية فيها حاجة حلوة، كورال إدارة أبو المطامير التعليمية.

وأظهر الحفل وأداء الطلاب المبهر، مستوى الموهبة الكبيرة التي يتمتعون بها، إضافة إلى الجهود الخاصة بصقل وتنمية تلك المواهب، وقبل ذلك كله روح أكتوبر المجيدة والقيم الوطنية الكبيرة لدى هؤلاء النشء والشباب.